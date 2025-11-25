В ФРГ начали расследование в отношении 100-летнего экс-охранника концлагеря

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что в Германии бывшего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен Грегора Форманека обвинили в пособничестве в убийстве 3,3 тысяч человек. На тот момент ему было 100 лет. Форманек умер весной 2025 года.