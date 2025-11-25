В ФРГ начали расследование в отношении 100-летнего экс-охранника концлагеря

Прокуратура немецкого города Дортмунда (федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия) расследует дело против 100-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Stalag VI A Хемере, передает агентство DPA со ссылкой на указанное ведомство.
Следователи считают, что мужчина мог быть причастен к убийствам, которые совершались в этом центре в 1943—1944 гг. Другую информацию в прокуратуре раскрывать отказались.
Лагерь Stalag VI A был создан в 1939 году. Среди узников центра преобладали граждане СССР. Также в нём содержались военнопленные из Польши, Франции, Бельгии и Британии.
Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что в Германии бывшего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен Грегора Форманека обвинили в пособничестве в убийстве 3,3 тысяч человек. На тот момент ему было 100 лет. Форманек умер весной 2025 года.