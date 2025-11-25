Как беременной чувствовать себя комфортно в самолете: советы врача-гинеколога

Во время беременности многие женщины продолжают активно путешествовать, но полет все же остается нагрузкой для организма. Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Полина Большакова в беседе с KP.RU объяснила, как сделать перелет максимально безопасным и комфортным.
— Если есть возможность, стоит лететь в бизнес-классе, поскольку там места более комфортны. В эконом-классе только места в первом ряду позволят вытянуть ноги. За час до взлета и каждый час во время полета пейте по полстакана воды без газа, — подчеркнула Большакова.
По словам специалиста, лучше всего летать во втором триместре, когда токсикоз уже позади, а живот еще не слишком большой. Будущим мамам она порекомендовала выбирать места у прохода, чтобы можно было чаще вставать и немного разминаться.
— Положите одну подушку под поясницу для снятия напряжения, а другую — под шею, чтобы сделать сон более комфортным. Важно пристегнуть ремень, при этом стоит пропустить его под животом, — посоветовала врач.
Также важно не перегреваться, избегать тяжелых чемоданов и заранее уточнять правила авиакомпании. Некоторые перевозчики просят справку от врача на поздних сроках.