В России предложили меры борьбы с «бабушкиными схемами»

В Государственную думу внесли законодательный проект, направленный на защиту граждан от мошеннических схем при совершении сделок с недвижимостью. Законопроект, с которым ознакомилось агентство ТАСС, предлагает ввести семидневный период охлаждения для продавцов квартир. Данная мера призвана предотвратить ситуации, известные в СМИ как «бабушкина схема», когда собственники под давлением злоумышленников оформляют сделку, а впоследствии вынуждены её оспаривать.
Согласно предложенным поправкам в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», государственная регистрация перехода права собственности будет осуществляться только по истечении семи дней с момента подписания договора купли-продажи. Этот период предоставит продавцу возможность тщательно оценить свои действия и, в случае осознания того, что он действовал под влиянием обмана или давления, отказаться от сделки. При этом денежные средства покупателя будут находиться в замороженном состоянии.
Важным нововведением является обязательная безналичная форма расчетов. Продавец получит деньги только после государственной регистрации перехода права и исключительно на свой банковский счет. Для обеспечения безопасности сторон предполагается использование защищенного счета и банковского аккредитива, где банк выступит гарантом исполнения обязательств.
Кроме того, для продавцов, реализующих свое единственное жилье, предлагается ввести дополнительное требование. Им необходимо будет предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого они планируют проживать после продажи квартиры, тем самым доказывая наличие будущего места для проживания.
В случае одобрения парламентом, новый порядок заключения сделок может начать действовать с 1 января 2026 года. Авторы инициативы призывают коллег-депутатов не затягивать с рассмотрением и принятием законопроекта, подчеркивая, что его реализация обеспечит надежную защиту добросовестных участников рынка и повысит доверие граждан к сфере оборота недвижимости.
