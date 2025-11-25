В России предложили меры борьбы с «бабушкиными схемами»

Согласно предложенным поправкам в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», государственная регистрация перехода права собственности будет осуществляться только по истечении семи дней с момента подписания договора купли-продажи. Этот период предоставит продавцу возможность тщательно оценить свои действия и, в случае осознания того, что он действовал под влиянием обмана или давления, отказаться от сделки. При этом денежные средства покупателя будут находиться в замороженном состоянии.