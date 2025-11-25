В России хотят решить проблему с мошенничеством по «бабушкиной схеме»: что предлагают

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о семидневном сроке для отмены сделки купли-продажи квартиры. Это должно защитить граждан от мошенничества, известного как «бабушкина схема».
Авторами инициативы выступили председатель СРЗП Сергей Миронов и депутат от фракции Михаил Делягин. Соответствующий текст проекта есть у ТАСС.
Уточняется, что регистрация сделки будет возможна только по окончании семидневного срока. Как пояснил Миронов, это время даст продавцу возможность оценить обстоятельства и отказаться от продажи, если он понял, что действует под влиянием мошенников.
Расчеты по сделке будут проводиться только безналично и лишь после официальной регистрации перехода права. Как заявил председатель партии, наличные деньги в таких операциях использоваться не будут.
Также продавец единственного жилья будет обязан доказать, что у него есть другое место для жизни.
В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее в Росреестре предложили не возвращать квартиру без возврата денег по обманной схеме.