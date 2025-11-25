Ричмонд
В ЯНАО объявлена актировка для школьников первой смены из-за морозов

В Тарко-Сале (ЯНАО), Новом Уренгое, а также еще в трех поселениях округа утром 25 ноября смогут остаться дома ученики первой смены. Для них занятия отменены из-за морозов. Об этом сообщает окружной сервис об актированных днях.

В Тарко-Сале отменили занятия у школьников с 1 по 7 классы.

«Занятия первой смены с 1-го по 7-й класс в Тарко-Сале отменяются. На момент объявления: температура −39,3 градуса, ветер 0,3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. В Новом Уренгое отменены занятия у начальной школы.

Также дома останутся школьники с 1 по 6 классы в Пангодах, с 1 по 4 классы — в Самбурге и с 1 по 5 классы — в Панаевске. Здесь на утро 25 ноября температура воздуха составляла от −36,1 до −38,5 градусов и ветер от 0,6 до 1,5 м/с.