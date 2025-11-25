Трасса под Омском унесла вторую жизнь за сутки

По данным региональной Госавтоинспекции, вечером понедельника, 24 ноября 2025 года, на трассе Троицкое-Чукреевка в границах Омского района зафиксировано ДТП со страшными последствиями. Примечательно, что оно оказалось не первым за указанные сутки. В данном случае, согласно представленному описанию, речь идет о гибельных последствиях выезда легкового автомобиля на встречную полосу.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Лада Калина”, мужчина 1981 года рождения, двигаясь по автодороге Троицкое-Чукреевка, в районе 6-го километра не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1958 года рождения», — приводятся версия случившегося в публикации правоохранительных органов.
Судя по кадрам с места происшествия, столкновение оказалось лобовым.
Уточняется, что медицинская помощь потребовалась каждому из водителей, причем борьба за жизнь 67-летнего омича, находившегося за рулем ВАЗа, не увенчалась успехом. Также к медикам с места происшествия доставили 46-летнюю пассажирку «Лады» и 65-летнюю пассажирку ВАЗа, поясняют в полиции.
Напомним, утром понедельника, 24 ноября 2025 года, примерно в двух километрах от места новой трагедии зафиксировано ДТП с участием двух легковых автомобилей по схожему сценарию, в результате чего погибла 5-летняя девочка.