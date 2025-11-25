Трасса под Омском унесла вторую жизнь за сутки

По данным региональной Госавтоинспекции, вечером понедельника, 24 ноября 2025 года, на трассе Троицкое-Чукреевка в границах Омского района зафиксировано ДТП со страшными последствиями. Примечательно, что оно оказалось не первым за указанные сутки. В данном случае, согласно представленному описанию, речь идет о гибельных последствиях выезда легкового автомобиля на встречную полосу.