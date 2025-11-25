Ричмонд
Движение на трассе Тюмень — Омск перекрыто из-за ДТП

Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Движение на федеральной автодороге Р-402 Тюмень — Омск временно полностью перекрыто в Омской области. Об этом сообщило Федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор».

Инцидент произошел 24 ноября 2025 года на 379-м километре трассы. Причиной ограничения стал дорожно-транспортное происшествие, подробности которого пока не раскрываются — сведения о пострадавших и характере аварии уточняются.

Водителям, направляющимся по этому участку, рекомендуется заранее прокладывать альтернативные маршруты. Тем, кто уже находится в пути, дорожные службы советуют соблюдать повышенную осторожность, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию до других транспортных средств.

Информация о возобновлении движения будет опубликована дополнительно.

