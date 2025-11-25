Ричмонд
Россиян предупредили о рисках покупки жилья по мошеннической «бабушкиной схеме»

Экономист Кричевский: махинации с жильём оборачиваются убытками в миллионы.

Источник: Комсомольская правда

По мнению экономиста Алексея Кричевского, проблема мошенничества при сделках с жильем значительно шире «бабушкиных схем» и нуждается в пристальном рассмотрении законодателями.

Экономист отметил, что из-за несовершенства законодательства участились ситуации оспаривания сделок: продавцы требуют вернуть квартиры, утверждая, что стали жертвами мошенников.

«Что имеем в итоге? Ущерба по самым скромным подсчетам такие сделки уже принесли на несколько десятков миллиардов рублей, а если учитывать проценты по ипотеке, то больше сотни миллиардов», — сказал экономист для агентства «Прайм».

Кричевский считает, что даже при нотариально заверенной и зарегистрированной сделке, подкрепленной справками и видео о состоянии продавца, вернуть ему квартиру можно исключительно после возврата покупателю всех денег.

Как писал KP.RU ранее, в Госдуме намерены решить проблему с мошенничеством по «бабушкиной схеме».