С лидера «Ногу свело!» Покровского начали принудительно взыскивать долг

Суд удовлетворил иск о взыскании налогов, а также сборов с музыканта Максима Покровского*, с лидера музыкального коллектива «Ногу свело» начали принудительно взыскивать долг в размере две тысячи рублей.
Соответствующие данные указаны в материалах суда и материалах судебных приставов.
Из материалов суда следует, что 9 июля текущего года было зарегистрировано заявление на иноагента по делу «о взыскании налогов и сборов». Приказ вступил в силу в сентябре, в этом же месяце вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства.
По данным ФССП, в сентябре судебные приставы начали взыскивать с Покровского «госпошлину, присуждённую судом», речь идёт о долге в размере две тысячи рублей.
Напомним, Минюст Российской Федерации включил Покровского в список иноагентов в марте 2023 года. Музыкант пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда, однако получал отказы.
Ранее сообщалось, что суд оставил в силе штраф в размере 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому за отсутствие необходимой маркировки в интернет-публикациях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.