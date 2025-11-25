Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С лидера «Ногу свело!» Покровского начали принудительно взыскивать долг

В октябре суд признал законным штраф лидеру группы «Ногу свело!».

Источник: Аргументы и факты

Суд удовлетворил иск о взыскании налогов, а также сборов с музыканта Максима Покровского*, с лидера музыкального коллектива «Ногу свело» начали принудительно взыскивать долг в размере две тысячи рублей.

Соответствующие данные указаны в материалах суда и материалах судебных приставов.

Из материалов суда следует, что 9 июля текущего года было зарегистрировано заявление на иноагента по делу «о взыскании налогов и сборов». Приказ вступил в силу в сентябре, в этом же месяце вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства.

По данным ФССП, в сентябре судебные приставы начали взыскивать с Покровского «госпошлину, присуждённую судом», речь идёт о долге в размере две тысячи рублей.

Напомним, Минюст Российской Федерации включил Покровского в список иноагентов в марте 2023 года. Музыкант пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда, однако получал отказы.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе штраф в размере 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому за отсутствие необходимой маркировки в интернет-публикациях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.