Семь сокращенных рабочих недель ждет россиян в 2026 году

В следующем году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель из-за праздников. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе hh.ru.

— Согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель, — добавили там.

Так, граждане будут работать с 24 по 27 февраля из-за Дня защитника Отечества, а также с 10 по 13 марта из-за Международного женского дня.

Кроме того, рабочие недели будут сокращенными с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня, передает РИА Новости.

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов, в свою очередь, рассказал, что в январе следующего года россияне будут работать всего 15 дней из 31. Это не скажется на окладной части зарплаты работников.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина также подробно разъяснила условия налогообложения новогодних подарков сотрудникам.

Согласно исследованию популярного сервиса объявлений, среднестатистический россиянин планирует потратить на новогодние подарки около 14 тысяч рублей.