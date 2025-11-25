Ричмонд
Боец Алексей Львов из Тулунского района погиб в зоне СВО

Военнослужащего проводят в последний путь 26 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции погиб Алексей Львов из Тулунского района. Об этом сообщает мэр района Александр Тюков.

— Алексей Юрьевич погиб, защищая нашу Родину, проявив мужество и храбрость. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти. Вечная память Герою, — написал Александр Тюков в сети.

Военнослужащий пал при выполнении боевого задания. Церемония прощания с ним состоится 26 ноября в культурно-досуговом центре села Шерагул. Близкие героя соберутся к 11:00, чтобы проводить его в последний путь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 29-летний Александр Найфер из Усть-Кута пал при выполнении боевого задании 11 августа. 22 ноября он был похоронен на аллее Героев.