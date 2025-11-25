Боец Алексей Львов из Тулунского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб Алексей Львов из Тулунского района. Об этом сообщает мэр района Александр Тюков.
— Алексей Юрьевич погиб, защищая нашу Родину, проявив мужество и храбрость. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти. Вечная память Герою, — написал Александр Тюков в сети.
Военнослужащий пал при выполнении боевого задания. Церемония прощания с ним состоится 26 ноября в культурно-досуговом центре села Шерагул. Близкие героя соберутся к 11:00, чтобы проводить его в последний путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 29-летний Александр Найфер из Усть-Кута пал при выполнении боевого задании 11 августа. 22 ноября он был похоронен на аллее Героев.