В центре Омска планируют установить 4 больших информационных знака

В ближайшее время на площади Ленина могут появиться 4 памятных знака, посвящённых истории этого места. Как стало известно порталу Om1 Омск, инициатором этой идеи выступает руководитель профессионально-спортивного клуба «Витязь» Юрий Шпак. Он же готов полностью профинансировать изготовление и установку знаков.
«Это место имеет глубокое историческое значение, ведь именно здесь начиналось строительство Омской крепости — одного из ключевых объектов в истории присоединения Сибири. С целью напомнить и рассказать жителям города Омска и его гостям о важной части истории России предлагается изготовить и установить информационные конструкции, на которых разместить исторические материалы, которые расскажут жителям и гостям города об истории строительства Омской крепости», — говорится в обосновании проекта.
Судя по приложенным документам, знаки будут внешне напоминать двусторонний рекламный стенд 1,2 на 1,8 метра, однако вместо рекламы на них будет содержаться историческая информация. Как минимум один из знаков будет посвящён первой Омской крепости, которая располагалась как раз в этом месте, и ещё как минимум один — Ильинскому собору.
Идею установки памятных знаков уже одобрила топонимическая комиссия при мэрии, в ближайшее время её обсудят на заседании комитета по социальным вопросам в Горсовете.
Стоит отметить, что в этой части центра уже стоят несколько памятных досок, выполненных в форме развёрнутых свитков. Один из них посвящён строителю Второй крепости И. И. Шпрингеру.