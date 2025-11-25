В центре Омска планируют установить 4 больших информационных знака

Судя по приложенным документам, знаки будут внешне напоминать двусторонний рекламный стенд 1,2 на 1,8 метра, однако вместо рекламы на них будет содержаться историческая информация. Как минимум один из знаков будет посвящён первой Омской крепости, которая располагалась как раз в этом месте, и ещё как минимум один — Ильинскому собору.