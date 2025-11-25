«Королева эйсов»: WTA посвятила пост Елене Рыбакиной

Организация в своем посте сообщила, что Елена Рыбакина стала первой теннисисткой с 2016 года, преодолевшей отметку в 500 эйсов за год. Эйс в теннисе — это подача, при которой мяч попадает в правильный квадрат, а принимающий игрок не касается его ракеткой, что приводит к немедленному выигрышу очка.
На размещенном постере организация отметила, что Рыбакина стала первой теннисисткой WTA, сделавшей более 500 эйсов за год с 2016 года. В описании к посту ее назвали «королевой эйсов».
Ранее стало известно, что Рыбакина попала в список номинанток на звание лучшего игрока года по версии WTA. До этого она установила рекорд по самым крупным призовым в истории тенниса, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.