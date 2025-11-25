«Королева эйсов»: WTA посвятила пост Елене Рыбакиной

Организация в своем посте сообщила, что Елена Рыбакина стала первой теннисисткой с 2016 года, преодолевшей отметку в 500 эйсов за год. Эйс в теннисе — это подача, при которой мяч попадает в правильный квадрат, а принимающий игрок не касается его ракеткой, что приводит к немедленному выигрышу очка.