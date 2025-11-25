Кондратьев сообщил о последствиях массированной атаки на Краснодарский край

По словам Кондратьева, самая сложная ситуация наблюдается в Новороссийске и Геленджике. Так, в Новороссийске, согласно предварительной информации, пострадали четыре человека. Кроме того, в городе получили повреждения семь многоквартирных и семь частных домов. В связи с этим был развернут пункт временного размещения.