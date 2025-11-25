Ричмонд
Кондратьев сообщил о последствиях массированной атаки на Краснодарский край

В Краснодарском крае 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения при отражении атаки ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Шесть человек пострадали в результате массированной атаки киевского режима на Краснодарский край, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, получили повреждения 20 домов в пяти муниципалитетах региона. Кондратьев уточнил, что в Краснодаре незначительно пострадали несколько домов и офисное здание, в селе Первореченском Динского района — частное домовладение.

В Туапсе при упавшие осколки ранили охранника учреждения. Мужчина отказался от госпитализации после оказания ему первой помощи. Также в городе вспыхнул пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Его уже локализовали.

По словам Кондратьева, самая сложная ситуация наблюдается в Новороссийске и Геленджике. Так, в Новороссийске, согласно предварительной информации, пострадали четыре человека. Кроме того, в городе получили повреждения семь многоквартирных и семь частных домов. В связи с этим был развернут пункт временного размещения.

В селе Кабардинка в Геленджике один человек попал в больницу и оказались повреждены несколько частных домов. Глава Краснодарского края заверил, что жителям всю необходимую помощь. Он добавил, что оценкой ущерба займутся комиссии, которые начнут работу с утра 25 ноября.

Напомним, ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что во время отражения атаки украинских беспилотников в Таганроге и Бессергеневке пострадали три человека. В Таганроге также получили повреждения фасад и окна двух многоквартирных домов и одного частного дома.

