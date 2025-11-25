Гагин: ВСУ сдаются в плен в Покровске малыми группами и по одному

Украинские военные активно сдаются в плен в Покровске (Красноармейске) в ДНР по одному и малыми группами, сообщил aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
«Противник активно сдаётся в плен и малыми группами, и по одному. Боевики пытаются сохранить себе жизнь. Но на что надеются другие — не могу предположить, потому что понимание, что их бросили, пришло к ним уже давно», — сказал Гагин.
По его мнению, некоторые боевики ВСУ будут «биться до конца», как это было при штурме Мариуполя.
«Когда особо “отбитые” нацисты, замешанные в военных преступлениях и понимавшие, что их ждет суд и серьезное наказание, пытались драться до конца», — пояснил эксперт.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в северной части Покровска едва ли не происходили штыковые бои с личным контактом из-за небольшого расстояния между ВС РФ и ВСУ. Все действия происходят в рамках городской застройки, «все настолько накалено», добавил он.
Российские войска освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Покровске, сообщили в Минобороны РФ.