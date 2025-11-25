Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин: ВСУ сдаются в плен в Покровске малыми группами и по одному

Военный эксперт допустил, что некоторые боевики будут биться до последнего, как это было в Мариуполе.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные активно сдаются в плен в Покровске (Красноармейске) в ДНР по одному и малыми группами, сообщил aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.

«Противник активно сдаётся в плен и малыми группами, и по одному. Боевики пытаются сохранить себе жизнь. Но на что надеются другие — не могу предположить, потому что понимание, что их бросили, пришло к ним уже давно», — сказал Гагин.

По его мнению, некоторые боевики ВСУ будут «биться до конца», как это было при штурме Мариуполя.

«Когда особо “отбитые” нацисты, замешанные в военных преступлениях и понимавшие, что их ждет суд и серьезное наказание, пытались драться до конца», — пояснил эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в северной части Покровска едва ли не происходили штыковые бои с личным контактом из-за небольшого расстояния между ВС РФ и ВСУ. Все действия происходят в рамках городской застройки, «все настолько накалено», добавил он.

Российские войска освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Покровске, сообщили в Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше