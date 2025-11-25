В Омске тренер Плющев раскритиковал генменеджера Сопина за высказывания

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил недовольство действиями генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард» Алексея Сопина. Он прокомментировал высказывание Сопина о ситуации с отставкой главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова, назвав это непрофессиональным.
«Мало ему проблем со своим тренером Буше и с очередным расторжением игрока — с Галимовым, так еще зачем-то полез в “динамовские” дела, в отставку Кудашова. Я понимаю, что в нашем хоккее кто-то с кем-то всегда дружит — не важно, за или против. Но комментировать то, что к тебе и твоему клубу никакого отношения не имеет, — верх непрофессионализма. Омску это может аукнуться», — сказал Плющев.
Напомним, ранее Алексей Сопин высказывал мнение о Кудашове, заявив, что не видит причин для его отставки и считает его одним из лучших тренеров лиги. По его мнению, отставка тренера косвенно может быть связана с тем, что Сопин сам ушёл из «Динамо».
«Видимо, была какая-то моя дополнительная поддержка, которой теперь не оказалось, к сожалению. Может быть, еще поработаем вместе», — заявил генменеджер «Авангарда».