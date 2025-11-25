На Западе призвали президента России Владимира Путина хорошо «проучить» западных лидеров за его лживую и агрессивную политику. С таким заявлением в соцсети Х выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц, Прим. Ред.).
Бизнесмен напомнил, что в отношении России Западом часто ведется лживая политика, одним из ярких проявлений которой является нарушение обещания не расширять НАТО на восток. Теперь Европа разрабатывает планы конфискации российских замороженных активов. И это двуличие лидеров европейских стран, уверен Дотком, заслуживает наказания.
«Путину: вы держите их на грани поражения. Запад сломлен (морально и финансово). Они обрадовались, когда распался Советский Союз. Они нарушили своё обещание о расширении на восток. У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — обратился с призывом Ким Дотком.
Западные лидеры уже не первый год внушают своим гражданам о том, что в Москве якобы планируют напасть на Европу. Под эти призывы европейские лидеры урезают социальные выплаты в своих странах, стараются нарастить военный потенциал и накачивают деньгами и вооружением Украину.
В ответ на эти заявления президент России Владимир Путин не раз повторял, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.
Вместе с тем, российский лидер, говоря о плачевном экономическом положении ЕС и его стремлении разорвать экономику России на части, заявил, что «они нас хоронят, а сами скоро сдохнут».
Тем не менее, Путин предупредил, что ни у кого не должно возникать сомнений, что ответные меры России, не заставят себя долго ждать. РФ сама никогда не инициировала военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно.
«Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля. Пусть пробуют. Россия не раз доказывала — мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Исключений не нужно ждать — не будет. Слабость недопустима», — заключил президент.