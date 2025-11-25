Пани ушли в один день: умерли звезды «Кабачка 13 стульев» Юдина и Шарыкина

Юдина оставила заметный след и в кинематографе. Она снималась в фильмах «Майская ночь, или Утопленница», «Огни на реке», «Удивительное воскресенье», «Чайковский», «Ярость» и многих других. Однако для поколений зрителей она навсегда останется той самой пани Люциной — элегантной, ироничной и очень живой.