Пани ушли в один день: умерли звезды «Кабачка 13 стульев» Юдина и Шарыкина

Сразу две актрисы, которых зрители знали и любили по легендарной телепередаче «Кабачок “13 стульев”», ушли из жизни практически одновременно.
Народная артистка России Лилия Юдина и заслуженная артистка России Валентина Шарыкина скончались 23 ноября, с разницей всего в несколько часов.
Их судьбы, целые эпохи театра и телевидения, словно вновь переплелись — теперь уже в день ухода.
Прощание пройдет 27 ноября.
Малый театр сообщил, что проститься с Лилией Витальевной Юдиной можно будет 27 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Народной артистке России было 96 лет.
Юдина более семи десятилетий посвятила сцене. В Малом театре она сыграла свыше 30 ролей — от классических героинь Островского до современных образов. Зрителям телевидения она особенно памятна по роли пани Люцины в «Кабачке “13 стульев”».
Режиссёр Малого театра Владимир Бейлис вспоминал о её последних днях в профессии тепло и с большим уважением:
«Лилия Витальевна была очаровательной женщиной, замечательной актрисой. Она всегда выглядела очень хорошо, никогда нельзя было дать её годы», — сказал режиссер в комментарии aif.ru.
Он подчеркивал, что за внешней лёгкостью скрывалась требовательность к себе и своим ролям, глубокая внутренняя дисциплина и редкая самоотдача.
Последний выход на сцену стал событием.
В последний раз Юдина сыграла 3 сентября 2023 года — роль Турусиной в постановке «На всякого мудреца довольно простоты». Зрители вспоминают тот спектакль как настоящее чудо. Москвичка Ирина Раткина, находившаяся в зале, описывала её игру восторженно.
«Это надо было видеть! Не верилось, что ей уже за 90… Ее актерский талант, магнетизм, потрясающая энергетика!», — рассказала женщина aif.ru.
Юдина оставила заметный след и в кинематографе. Она снималась в фильмах «Майская ночь, или Утопленница», «Огни на реке», «Удивительное воскресенье», «Чайковский», «Ярость» и многих других. Однако для поколений зрителей она навсегда останется той самой пани Люциной — элегантной, ироничной и очень живой.
Ушла Валентина Шарыкина — легендарная пани Зося.
Почти одновременно со смертью Юдиной стало известно о кончине заслуженной артистки России Валентины Шарыкиной. Её не стало 23 ноября, на 86-м году жизни. По данным театра, актриса скончалась в столичной клинике после продолжительной болезни.
Шарыкина полвека служила в Театре сатиры, куда пришла сразу после окончания Театрального училища имени Щукина в 1962 году. Её творческий путь — почти 60 лет на сцене и более 70 ролей в театре и кино.
Но всенародную любовь принесла именно роль пани Зоси — обаятельной, доброй, но хитроватой официантки, появлявшейся в программе на протяжении 15 лет. Для миллионов телезрителей она стала символом юмора и тепла эпохи.
Коллеги вспоминают характер и талант Шарыкиной.
Актер Театра сатиры Александр Воеводин рассказывал о ней с особой теплотой:
«Валя — чудесный человек, очаровательная женщина, потрясающая актриса». Он отмечал, что Шарыкина была трудолюбива, не боялась сложных задач и бралась за любую работу, повторяя, что актёру нужно «летать свои часы», — сказал режиссер.
Последние годы актриса жила уединенно, передвигалась на коляске и редко общалась даже с близкими коллегами. Многие признаются, что потеряли с ней связь после ухода из театра.
Тем не менее её творческое наследие огромно: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Бешеные деньги», «Обыкновенное чудо». В кино её знали по ролям в «Руслане и Людмиле», «Приваловских миллионах», сериале «Воронины».
Память о двух легендах навсегда.
Обе актрисы были яркими звёздами одной программы, но каждая прошла свой уникальный путь. Лилия Юдина — строгая, требовательная к себе, всегда стремящаяся на сцену. Валентина Шарыкина — харизматичная, солнечная, ставшая символом целой эпохи советского телевидения.
То, что обе актрисы ушли в один день, потрясло поклонников «Кабачка “13 стульев”». Две пани — пани Люцина и пани Зося — словно вновь встретились, как когда-то на экране.