Губерниев рассказал, как Симонян подарил свою олимпийскую медаль Стрельцову

Никиту Симоняна спортивный комментатор Губерниев назвал «матерым человечищем» и рассказал, как легенда российского футбола подарил свою олимпийскую медаль.

Источник: Аргументы и факты

О легенде советского и российского футбола Никите Симоняне умершем в возрасте 99 лет, рассказал aif.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который был с ним хорошо знаком.

«Мы много раз общались с Симоняном, это был порядочнейший человек, блестящий футболист. Я хочу рассказать одну историю, которая его характеризует как невероятного человека. В 1956 году, когда он в составе сборной Советского Союза выиграл олимпийское золото Мельбурна, он играл в финале. А Эдуард Стрельцов, который много сделал для этой победы, в финале не играл. Но золотые медали, именно сами комплекты наград, вручались только тем футболистам, которые выступали в решающем матче. И после финала Симонян подошел к Стрельцову и сказал: “Эдик, ты заслужил эту медаль, забирай”. На что Эдуард Анатольевич ответил: “Нет, Никита, медаль по праву твоя”. То есть Симонян это еще и, как сказал бы поэт, матерый человечище. Этот фактор объясняет очень многое», — поделился Губерниев.

Спортивный комментатор подчеркнул, что Симонян сыграл неоценимую роль в Российском футбольном союзе.

«Нельзя представить чемпионат мира по футболу без Никиты Симоняна, который вел переговоры, был лицом нашего большого многонационального футбола. Нам его будет очень не хватать», — добавил Губерниев.

Никита Симонян умер 23 ноября. 12 октября ему исполнилось 99 лет.