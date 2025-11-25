Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители пригорода Омска остались без маршрутки

Маршрут № 100 изменил схему движения.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи жителей деревни Зеленое Поле Магистрального сельского поселения остались без общественного транспорта. Как сообщили в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте», частный перевозчик, обслуживающий маршрут № 100 (улица Малиновского — село Ребровка), изменил схему движения и перестал заезжать в населенный пункт.

По словам местных жителей, теперь около 3 000 человек вынуждены добираться до ближайшей остановки пешком — два километра по федеральной трассе без тротуаров и уличного освещения. Среди пострадавших — многие пожилые люди, которым необходимо ездить в городскую поликлинику, а также работающие и школьники, несмотря на то что до Омска всего три километра.

В региональном Министерстве транспорта пообещали запросить информацию у профильных специалистов и дать официальный комментарий.

Напомним, с 1 ноября 2025 года на маршруте № 100П проезд подорожал до 80 рублей (как за наличные, так и по карте), а для школьников действует скидка в 5 рублей — 75 рублей.