Жители пригорода Омска остались без маршрутки

Тысячи жителей деревни Зеленое Поле Магистрального сельского поселения остались без общественного транспорта. Как сообщили в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте», частный перевозчик, обслуживающий маршрут № 100 (улица Малиновского — село Ребровка), изменил схему движения и перестал заезжать в населенный пункт.
По словам местных жителей, теперь около 3 000 человек вынуждены добираться до ближайшей остановки пешком — два километра по федеральной трассе без тротуаров и уличного освещения. Среди пострадавших — многие пожилые люди, которым необходимо ездить в городскую поликлинику, а также работающие и школьники, несмотря на то что до Омска всего три километра.
В региональном Министерстве транспорта пообещали запросить информацию у профильных специалистов и дать официальный комментарий.
Напомним, с 1 ноября 2025 года на маршруте № 100П проезд подорожал до 80 рублей (как за наличные, так и по карте), а для школьников действует скидка в 5 рублей — 75 рублей.