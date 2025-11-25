Жители пригорода Омска остались без маршрутки

По словам местных жителей, теперь около 3 000 человек вынуждены добираться до ближайшей остановки пешком — два километра по федеральной трассе без тротуаров и уличного освещения. Среди пострадавших — многие пожилые люди, которым необходимо ездить в городскую поликлинику, а также работающие и школьники, несмотря на то что до Омска всего три километра.