Эксперт рассказала, в каких случаях не стоит выбирать одежду из полиэстера

Иногда даже самая практичная вещь в гардеробе может обернуться дискомфортом. Специалист по тканям и основатель компании по пошиву брендированных изделий AmadeyPrint Анастасия Шахова рассказала KP.RU, в каких случаях от полиэстера лучше отказаться, несмотря на его очевидные плюсы.
— Не стоит выбирать 100% полиэстер, если у вас чувствительная кожа, которая реагирует раздражением, зудом или аллергическими реакциями на красители или химические добавки в составе синтетической ткани. Также не подходит, если вы очень цените ощущение натуральной ткани на теле, — объяснила Шахова.
Хотя полиэстер — синтетика, он давно стал любимцем производителей: не мнется, быстро сохнет, держит форму и почти не впитывает влагу. Именно поэтому его так часто используют в спортивной и туристической одежде.
Эксперт подчеркнула, что для активных походов, занятий спортом или зимних прогулок этот материал идеален. Но если кожа реагирует на синтетику или хочется максимального комфорта от натуральных тканей, лучше выбирать варианты с более мягким и естественным составом.