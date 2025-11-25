Эксперт рассказала, в каких случаях не стоит выбирать одежду из полиэстера

— Не стоит выбирать 100% полиэстер, если у вас чувствительная кожа, которая реагирует раздражением, зудом или аллергическими реакциями на красители или химические добавки в составе синтетической ткани. Также не подходит, если вы очень цените ощущение натуральной ткани на теле, — объяснила Шахова.