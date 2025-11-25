Ричмонд
В Новосибирск 14 рейсов S7 прилетят с задержкой, отмен нет

Наибольшее опоздание зафиксировано у рейса из Пекина — прибытие сдвинулось с 10:05 на 13:00, почти на три часа.

Источник: Аргументы и факты

В новосибирский аэропорт Толмачево утром 25 ноября по состоянию на 8:55 задерживаются 14 рейсов авиакомпании S7, сообщает онлайн-табло.

Наибольшее опоздание зафиксировано у рейса из Пекина — прибытие сдвинулось с 10:05 на 13:00, почти на три часа. Также ожидаются задержки рейсов из Братска, Нерюнгри, Кызыла, Иркутска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Владивостока, Новокузнецка, Петропавловск-Камчатского, Ташкента и двух рейсов из Благовещенска.

Задержек на вылет и отмененных рейсов в данный момент нет.