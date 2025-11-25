В Новосибирск 14 рейсов S7 прилетят с задержкой, отмен нет

Наибольшее опоздание зафиксировано у рейса из Пекина — прибытие сдвинулось с 10:05 на 13:00, почти на три часа. Также ожидаются задержки рейсов из Братска, Нерюнгри, Кызыла, Иркутска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Владивостока, Новокузнецка, Петропавловск-Камчатского, Ташкента и двух рейсов из Благовещенска.