На 15 катках в Новосибирске организуют прокат коньков

К началу зимы в Новосибирске зальют катки. На 15 из них будет работать прокат коньков.
— Всего зальют 50 катков, на 15 объектах будет организован прокат коньков. На 16 спортивных объектах предусмотрены раздевалки для переодевания. Дополнительно на катке в Центральном парке в этом сезоне будет установлена еще одна дополнительная раздевалка и увеличено количество персонала для обслуживания граждан, — сообщили на запрос КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии города.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Театральном сквере Новосибирска начали собирать главную елку. Она будет полностью готова к 1 декабря.