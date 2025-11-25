На 15 катках в Новосибирске организуют прокат коньков

— Всего зальют 50 катков, на 15 объектах будет организован прокат коньков. На 16 спортивных объектах предусмотрены раздевалки для переодевания. Дополнительно на катке в Центральном парке в этом сезоне будет установлена еще одна дополнительная раздевалка и увеличено количество персонала для обслуживания граждан, — сообщили на запрос КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии города.