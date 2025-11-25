Спецтехника устраняет последствия снегопада во Владивостоке

Во Владивостоке ночью 25 ноября начался снегопад, который продолжается до сих пор. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достичь 0,5−1 сантиметра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".