Спецтехника устраняет последствия снегопада во Владивостоке

Во Владивостоке ночью 25 ноября начался снегопад, который продолжается до сих пор. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достичь 0,5−1 сантиметра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
На борьбу с последствиями непогоды мобилизованы все городские службы. На улицы города вышли 88 единиц специальной техники: пескоразбрасыватели, снегоуборочные машины, тракторы, погрузчики и дежурные автомобили.
Дорожные рабочие уже обработали противогололедными материалами основные магистрали города, сложные участки с крутыми спусками и подъемами, а также ключевые дороги, включая объездную трассу Седанка — Патрокл и дороги на Русском острове.
Оперативный штаб и дорожные службы продолжают круглосуточно следить за ситуацией на дорогах и оперативно реагировать на изменения погодных условий.
Городские власти призывают жителей и гостей Владивостока быть особенно внимательными и осторожными в условиях непогоды. На дорогах возможно образование гололедицы, поэтому рекомендуется соблюдать повышенные меры безопасности.