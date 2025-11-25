Есенинская «Божья дудка» осенила Приморскую Мариинку

А это уже автор кантаты Александр Смелков отвечает на вопрос, как она родилась: «С трудом, как все другие, роды были сложные и трудные. Я люблю поэзию Есенина с детства. Я рос в семье, где книги были обязательны и желанны, хотя я жил в маленьком провинциальном городке (Вышний Волочек — А. К.). Я давно хотел писать на его стихи, но не рисковал. Почему? Потому что есть в его стихах, конечно, навороченная метафористика, а есть и внешняя как бы простота. Но она мучила, она глубока, она бездонна. И вот это вызвало появление ряда песен, которые любит народ. Я ничего не имею против песен, но они мне не нужны. Поэзия Есенина сама по себе уже и песня, и романс, и симфония. Ну, музыкальный язык у меня свой. Я не модернистски настроенный человек. Я ищу в академических традициях, слушаю много музыки, много играю. Я не люблю крайности авангардизма, нет».