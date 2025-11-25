Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские продавцы табака заплатили 564 тысячи рублей штрафов

Нарушения обнаружили у 96 предпринимателей и организаций.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело более сотни проверок предприятий, торгующих табачной продукцией. В ходе надзорных мероприятий специалисты выявили многочисленные нарушения антитабачного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За 10 месяцев 2025 года провели 114 контрольных мероприятий, в результате которых нарушения обнаружили у 96 предпринимателей и организаций. На 877 единиц табачной продукции наложили арест.

За выявленные нарушения хозяйствующие субъекты привлекли к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 564 500 рублей. Также вынесли одно постановление об уничтожении арестованной продукции.