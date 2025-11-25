Новосибирские продавцы табака заплатили 564 тысячи рублей штрафов

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело более сотни проверок предприятий, торгующих табачной продукцией. В ходе надзорных мероприятий специалисты выявили многочисленные нарушения антитабачного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За 10 месяцев 2025 года провели 114 контрольных мероприятий, в результате которых нарушения обнаружили у 96 предпринимателей и организаций. На 877 единиц табачной продукции наложили арест.
За выявленные нарушения хозяйствующие субъекты привлекли к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 564 500 рублей. Также вынесли одно постановление об уничтожении арестованной продукции.