При атаке украинских беспилотников на Таганрог погиб один человек

Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что вечером 24 ноября российские военные за три часа уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над российскими регионами. Над акваторией Чёрного моря сбили 17 дронов, над Азовским морем — шесть, над Крымом — три, над Курской областью — два. По одному дрону было обезврежено в Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях.