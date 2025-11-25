При атаке украинских беспилотников на Таганрог погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Таганрог, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — написала мэр в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что всем пострадавшим власти окажут помощь. Кроме того, при атаке на город несколько зданий получили повреждения. Камбулова уточнила, что в их числе оказались два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, детский сад и два промышленных предприятия.
Глава города добавила, что с утра 25 ноября начнётся обход повреждённых домов, чтобы оценить ущерб.
Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что вечером 24 ноября российские военные за три часа уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над российскими регионами. Над акваторией Чёрного моря сбили 17 дронов, над Азовским морем — шесть, над Крымом — три, над Курской областью — два. По одному дрону было обезврежено в Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях.