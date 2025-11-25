Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке украинских беспилотников на Таганрог погиб один человек

Мэр Камбулова сообщила, что в Таганроге, в частности, получили повреждения здание колледжа и детский сад.

Источник: Аргументы и факты

Один человек погиб и трое пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Таганрог, сообщила глава города Светлана Камбулова.

«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — написала мэр в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что всем пострадавшим власти окажут помощь. Кроме того, при атаке на город несколько зданий получили повреждения. Камбулова уточнила, что в их числе оказались два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, детский сад и два промышленных предприятия.

Глава города добавила, что с утра 25 ноября начнётся обход повреждённых домов, чтобы оценить ущерб.

Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что вечером 24 ноября российские военные за три часа уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над российскими регионами. Над акваторией Чёрного моря сбили 17 дронов, над Азовским морем — шесть, над Крымом — три, над Курской областью — два. По одному дрону было обезврежено в Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях.