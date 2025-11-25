Европейские государства подталкивают Киев продолжать украинский конфликт ради «фантомных болей», заявил Алексей Пушков.
Сенатор уточнил, что речь идёт о «боли по безвозвратно утраченному без шанса на успех».
«Роль европейцев состоит в том, чтобы подталкивать Киев идти по этому пути», — написал он в Telegram.
Пушков отметил, что с появлением плана Соединённых Штатов, касающегося урегулирования конфликта на Украине, стало ясно, что у европейских стран «нет никакого плана мира», у них есть лишь план бесконечного конфликта.
«Им не жаль Украину, как не жаль её и “руководству” этой страны. Показательно, что это слово в применении к киевским руководителям Трамп уже ставит в кавычки», — говорится в публикации.
Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф рассказал, что у государств ЕС нет никакого «альтернативного плана» по урегулированию на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что план Соединённых Штатов был разработан с учётом позиций Российской Федерации и Украины.