Пушков: ЕС подталкивает Киев продолжать конфликт ради «фантомных болей»

Сенатор уточнил, что у европейских стран нет плана мира, у них есть лишь план конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства подталкивают Киев продолжать украинский конфликт ради «фантомных болей», заявил Алексей Пушков.

Сенатор уточнил, что речь идёт о «боли по безвозвратно утраченному без шанса на успех».

«Роль европейцев состоит в том, чтобы подталкивать Киев идти по этому пути», — написал он в Telegram.

Пушков отметил, что с появлением плана Соединённых Штатов, касающегося урегулирования конфликта на Украине, стало ясно, что у европейских стран «нет никакого плана мира», у них есть лишь план бесконечного конфликта.

«Им не жаль Украину, как не жаль её и “руководству” этой страны. Показательно, что это слово в применении к киевским руководителям Трамп уже ставит в кавычки», — говорится в публикации.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф рассказал, что у государств ЕС нет никакого «альтернативного плана» по урегулированию на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что план Соединённых Штатов был разработан с учётом позиций Российской Федерации и Украины.

