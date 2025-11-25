Разделится на два озера: ученые предсказали неожиданное будущее Каспийского моря

По данным азербайджанского издания, сотрудники Института географии НАНА подтвердили, что вода в Каспийском море отступает. Это не временное явление, а часть масштабных процессов.
Научный сотрудник Института Мирнух Исмаилов объясняет снижение уровня воды активными тектоническими процессами. По его словам, Каспий находится в зоне молодого горообразования: Кавказские горы продолжают расти, и именно эта тектоническая активность влияет на отступление воды.
Исмаилов предупредил, что в будущем Каспийское море может разделиться на две отдельные водные системы — северную, в Дербендской впадине, и южную, в Лянкяранской. Процесс этот растянут во времени, но неизбежен при сохранении текущей динамики.
Другой сотрудник Института географии Эльнур Джафаров добавил, что уровень воды может опуститься настолько, что море отступит от береговой линии более чем на 30 километров.
Эксперты подчеркивают: изменения носят крупномасштабный характер и потребуют серьезного мониторинга и адаптации прибрежных регионов.