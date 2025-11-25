Стали известны итоги переговоров по Украине в Женеве: как изменились 28 пунктов мирного плана Трампа

После переговоров в Женеве американский мирный план по Украине уменьшился с 28 до 19 пунктов. Это утверждает газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Какие именно пункты были изъяты, источники издания не уточнили.
Согласно информации издания, окончательное количество пунктов документа пока не утверждено, однако переговорный процесс продолжает основываться на изначальном предложении США, а не на отдельном европейском проекте, распространенном в выходные дни.
«Переговоры в воскресенье привели к тому, что мирный план был сокращен с первоначальных 28 пунктов до 19», — передает издание.
США уведомили о создании плана по Украине, но пока отказались раскрывать подробности до завершения работы. Со своей стороны, российская сторона подтвердила готовность к диалогу, оставаясь на позициях переговоров в Анкоридже.
23 ноября в Швейцарии прошла встреча американской, украинской и европейской делегаций. В рамках переговоров обсуждался мирный план США по урегулированию ситуации на Украине.
Тогда госсекретарь США Марко Рубио отметил достижение сторонами определенного прогресса в переговорах. Он уточнил, что работа над мирным планом будет продолжена, охарактеризовав текущие предложения как «очень хороший рабочий продукт».
Позднее Рубио также подчеркнул «право голоса» России в разработке плана по урегулированию на Украине.
На фоне публикаций о мирном плане президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, издание The New York Times проинформировало о готовящихся переговорах между Вашингтоном и Москвой.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этой неделе не ожидается переговоров между Россией и США относительно американского плана по урегулированию на Украине.
Российский глава Владимир Путин предупредил киевское руководство о негативных последствиях отказа от мирной инициативы США. «Они должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках», — заверил российский глава.
Президент также подчеркнул готовность страны к переговорам, однако отметил, что РФ устраивает текущая динамика спецоперации.