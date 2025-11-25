Астроном Киселев рассказал о главных спорах ученых вокруг 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS стал одним из главных астрономических событий этого года. Астрономы во всем мире следят за ним. О том, какой спор сейчас ведут ученые из-за 3I/ATLAS aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«Сейчас идет спор о том, что могло спровоцировать резкую смену траектории кометы 3I/ATLAS, которая скорректировала курс и идёт точно к Юпитеру. Это произошло после её сближения с Солнцем. Ави Леб снова считает, что это признак инопланетного корабля. Однако, на самом деле, в этом процессе нет ничего общего с инопланетным кораблем», — отметил он.
По словам Киселева, случившееся с кометой легко объясняется естественными причинами.
«Самой очевидной и объяснимой причиной, почему комета 3I/ATLAS резко изменила свое направление к Юпитеру, может быть негравитационный маневр, связанный с нагреванием ее поверхности при приближении к Солнцу. Это обычный и естественный процесс всех комет. В это время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества (воду, угарный, углекислый газ), начинают активно сублимировать. Этот газ, вырываясь из ядра, создает направленные струи. При этом сублимация происходит не равномерно по всей поверхности кометы. Выброс газа и пыли из ядра кометы действует как реактивная струя. Возможно, какой-то участок ядра кометы, богатый летучими веществами, откололся или треснул, высвободив большое количество газа. Согласно третьему закону Ньютона (действие равно противодействию), эта струя создает силу, толкающую комету в противоположном направлении. Эта реактивная сила, хоть и невелика по сравнению с гравитационными силами, действует постоянно (или периодически) и накапливается со временем. Она может как ускорять, так и замедлять комету, а также изменять направление ее движения, что и произошло с кометой 3I/ATLAS — резко изменив свою траекторию и движется к Юпитеру», — объяснил астроном.
Киселев подчеркнул, что отклонение от ранее предсказанной траектории было не случайным, а систематическим, указывающим на наличие дополнительной силы, действующей на комету. По словам астронома, о даже небольшое отклонение, полученное на большом расстоянии от Солнца, может со временем привести к значительному изменению траектории, особенно когда комета проходит через гравитационно сильные области, такие как орбита Юпитера.
Ученый уточнил, что на изменение курса комет могут повлиять и некоторые другие факторы.
«Повлиять может орбитальное движение Земли. Быстрое сближение кометы 3I/ATLAS с Землёй происходит за счёт того, что планета движется практически навстречу комете, при этом 3I/ATLAS имеет касательную траекторию относительно земной орбиты», — сказал он.
Кроме того, Киселев отметил, что изменить курс могут столкновения с мелкими астероидами. Такие события тоже могут приводить к разрушению ледяных ядер комет.
Ранее гарвардский астрофизик Ави Леб, комментируя смену курса 3I/ATLAS, заявил, что это подтверждает его теорию об искусственном внеземном происхождении объекта. Он выдвинул версию, что 3I/ATLAS могли создать для транспортировки технологических устройств к Юпитеру.