В Омской области находят новые случаи смертельно опасной инфекции

Введен очередной карантин.

Источник: SuperOmsk.ru

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области вводят очередной карантин по бешенству. Смертельно опасную инфекцию снова нашли в Омском районе. На этот раз опасный вирус выявили у животного в личном подсобном хозяйстве в селе Усть-Заостровка. Теперь для борьбы с инфекцией в эпизоотическом очаге и на близлежащей территории вводятся стандартные ограничения: карантин будет действовать два месяца — до 23 января 2026 года.

Отметим, случаи бешенства в Омской области участились с приходом осени. Чаще всего их выявляют в Омском районе — это уже седьмой случай за три месяца. С сентября по ноябрь инфекцию также выявляли в Черлакском, Тюкалинском и Нижнеомском районах.

Напомним также, накануне стало известно, что в Калачинске на девушку напала и искусала лиса, предположительно зараженная бешенством.