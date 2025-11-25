В Омской области находят новые случаи смертельно опасной инфекции

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области вводят очередной карантин по бешенству. Смертельно опасную инфекцию снова нашли в Омском районе. На этот раз опасный вирус выявили у животного в личном подсобном хозяйстве в селе Усть-Заостровка. Теперь для борьбы с инфекцией в эпизоотическом очаге и на близлежащей территории вводятся стандартные ограничения: карантин будет действовать два месяца — до 23 января 2026 года.
Отметим, случаи бешенства в Омской области участились с приходом осени. Чаще всего их выявляют в Омском районе — это уже седьмой случай за три месяца. С сентября по ноябрь инфекцию также выявляли в Черлакском, Тюкалинском и Нижнеомском районах.
Напомним также, накануне стало известно, что в Калачинске на девушку напала и искусала лиса, предположительно зараженная бешенством.