В Омской области находят новые случаи смертельно опасной инфекции

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области вводят очередной карантин по бешенству. Смертельно опасную инфекцию снова нашли в Омском районе. На этот раз опасный вирус выявили у животного в личном подсобном хозяйстве в селе Усть-Заостровка. Теперь для борьбы с инфекцией в эпизоотическом очаге и на близлежащей территории вводятся стандартные ограничения: карантин будет действовать два месяца — до 23 января 2026 года.