В Омской области растёт количество предпринимателей

Число предпринимателей и работников сферы МСП в Омской области увеличилось за три года почти на 14%. За последние пять лет на треть.
В соответствующем рейтинге регионов Омская область заняла 28-е место. Новый рейтинг подготовил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе сведений из Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В 2024 году в малом и среднем предпринимательстве, включая ИП, работали 321,1 тыс. жителей Омской области. Это 38,6% от общего числа экономически активного населения.
В тройке лидеров рейтинга — Республика Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Здесь в малом и среднем бизнесе работают более половины населения. Хуже дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком АО, а также Республике Ингушетия.
По данным теруправления Федеральной налоговой службы, за 2024 год в консолидированный бюджет Омской области от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 32 млрд рублей. За год объём поступлений вырос на 25,2%. В основном это доходы от микропредприятия. Доля малых предприятий составляет 37,3%. Объем поступлений средних предприятий увеличился на 15,3%.
По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на январь этого года количество субъектов МСП Омской области составляет 65 898. Из них малые предприятия — 2 471 или 3,8%, средние предприятия — 208 или 0,3%.
