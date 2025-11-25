В Омской области растёт количество предпринимателей

По данным теруправления Федеральной налоговой службы, за 2024 год в консолидированный бюджет Омской области от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 32 млрд рублей. За год объём поступлений вырос на 25,2%. В основном это доходы от микропредприятия. Доля малых предприятий составляет 37,3%. Объем поступлений средних предприятий увеличился на 15,3%.