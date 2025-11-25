Дорожные службы Омска работают в усиленном режиме из-за гололеда

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Омска переведены на усиленный режим работы. Специалисты проводят механизированное прометание улиц, очистку общественных территорий, а также обработку тротуаров, пешеходных переходов и других объектов дорожной инфраструктуры противогололедными материалами.