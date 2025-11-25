ВСУ пытаются выйти из Покровска, маскируясь под мирных жителей

Украинские боевики переодеваются в гражданскую форму, чтобы попытаться выйти из окружения в Покровске в ДНР, сообщил aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
«Кто-то пытается переодеваться в гражданскую форму одежды. При безвыходной ситуации они переодеваются, пытаются пробираться через наши блокпосты под видом гражданских. Но наши военные их всегда выявляют», — отметил Гагин.
По его словам, боевики ВСУ при попытке выбраться из окружения под видом мирных граждан прячут или выбрасывают форму, документы тоже не берут.
«Но есть некоторые признаки, по которым можно определить военного человека, по которым видно, что он носил оружие, участвовал в боевых действиях. Их ловят», — добавил военный аналитик.
Сейчас ситуация в Покровске складывается таким образом, что ВСУ начнут активно сдаваться в плен большими группами.
«Организованной сдачи не будет, им такой команды не давали», — резюмировал Гагин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в северной части Покровска едва ли не происходили штыковые бои с личным контактом из-за небольшого расстояния между ВС РФ и ВСУ. Все действия происходят в рамках городской застройки, «все настолько накалено», добавил он.
Гагин сообщил, что ВСУ в Покровске остались без снабжения и связи между собой.