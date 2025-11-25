В Новосибирске продают кота мейн-куна за 120 тысяч рублей

Этот активный и дружелюбный мальчик родился 29 ноября 2024 года и уже готов стать верным другом для своей новой семьи.
Он обладает серебристым окрасом (ds12) и относится к классу для разведения. У него есть метрика, родословная и чипирование, а также ветеринарный паспорт. Стерилизация не проведена, но котенок прошел обработку от паразитов и имеет прививки по графику. Он не требует особого ухода и отлично ладит как с детьми, так и с другими животными.
Этот котенок — не просто питомец, а настоящий компаньон, который сможет подарить радость и уют в вашем доме. Питомник, в котором он вырос, выращивает котят в комфортной обстановке без клеточного содержания, что способствует их социализации и игривости.
