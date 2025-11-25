В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой ввести период охлаждения при продаже недвижимости. Соответствующая информация следует из законопроекта.
Таким образом предлагается защитить добросовестных покупателей от собственников квартир, которые заключают сделки под влиянием мошенников.
Предполагается, что средства будут «замораживаться» на семь дней после продажи недвижимости.
— За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья, — объяснил председатель партии Сергей Миронов.
В таком случае продавец получит средства от сделки только после государственной регистрации перехода права собственности, передает ТАСС.
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон, в свою очередь, предложили ввести обязательное нотариальное подтверждение сделок с недвижимостью, чтобы защитить пожилых людей от мошенников.
Ранее эксперт по недвижимости Константин Апрелев назвал подобную мошенническую схему «эффектом Долиной». Только за текущий год более трех тысяч семей в России пострадали от таких сделок.