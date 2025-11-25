Верующие выстроились в многочасовые очереди за одним предметом гардероба

По данным американской прессы, церковь впервые за почти двухсотлетнюю историю представила укороченный вариант облачения. Длинная рубашка с рукавами была заменена майкой, а комплект стал компактнее и удобнее для повседневной носки. После выхода новой модели бельё поступило в продажу в церковные магазины.