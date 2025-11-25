Верующие выстроились в многочасовые очереди за одним предметом гардероба

Стало известно, что в американских городах верующие из Церкви Иисуса Христа Святых последних дней выстроились в длинные очереди за обновлённой версией священного нижнего белья. Повышенный спрос привёл к дефициту товара и массовым жалобам прихожан.
По данным американской прессы, церковь впервые за почти двухсотлетнюю историю представила укороченный вариант облачения. Длинная рубашка с рукавами была заменена майкой, а комплект стал компактнее и удобнее для повседневной носки. После выхода новой модели бельё поступило в продажу в церковные магазины.
Спустя несколько недель спрос превысил все ожидания. В ряде штатов покупатели проводили в очередях по несколько часов. Жительница Юты рассказала, что простояла более трёх часов, прежде чем смогла приобрести комплект. Вскоре товар пропал с полок полностью.
На фоне дефицита священное бельё появилось на перепродажных сайтах по завышенным ценам. Ситуация вызвала раздражение среди прихожан. В соцсетях мормоны задавались вопросом, почему люди вынуждены покупать религиозное облачение у перекупщиков, а церковь не справляется с обеспечением верующих.
