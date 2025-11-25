Победив в гостях «Андерлехт», «Кайрат» одной ногой в ¼ финала Лиги чемпионов

К слову, эту команду иногда (и даже на официальном сайте УЕФА) называют «Спортинг-Андерлехт». Между тем, к португальскому «Спортингу» она не имеет никакого отношения. Просто полное название брюссельского клуба — Royal Sporting Club Anderlecht. Почему один и тот же клуб в футболе именуется просто «Андерлехт», а в футзале — «Спортинг-Андерлехт» сказать трудно.