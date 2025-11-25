Победив в гостях «Андерлехт», «Кайрат» одной ногой в ¼ финала Лиги чемпионов

Плей-офф Лиги чемпионов-2025/26 начался для «Кайрата» с матча в уютном городке Росдал, что в 14 км от Брюсселя. На трибунах арены «Беллехейде», весьма похожей на средних размеров авиационный ангар, собралась добрая половина жителей местечка, отчаянно болевших за «Андерлехт».
К слову, эту команду иногда (и даже на официальном сайте УЕФА) называют «Спортинг-Андерлехт». Между тем, к португальскому «Спортингу» она не имеет никакого отношения. Просто полное название брюссельского клуба — Royal Sporting Club Anderlecht. Почему один и тот же клуб в футболе именуется просто «Андерлехт», а в футзале — «Спортинг-Андерлехт» сказать трудно.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2025/26.
⅛ финала. Первый матч. 24 ноября.
⚽ АНДЕРЛЕХТ (Брюссель, Бельгия) — КАЙРАТ (Алматы, Казахстан) 3:7 (3:3). Голы: Кайо Руис 01:25 (0:1), Ранжел 2:10 (1:1), Грелло 2:52 (2:1), Панес Феликс 9:34 (3:1), Оливейра 10:33 (3:2), Отанья 11:05 (3:3), Турсагулов 20:07 (3:4), Оливейра 25:04 (3:5), Оразов 28:18 (3:6), Отанья 39:30 (3:7).
Ответный матч — 5 декабря.
Кайратовцы открыли счет уже на второй минуте. Итальянец Кайнан сбил Кайо Руиса, выходившего один на один с голкипером, за что был удостоен горчичника. Сам пострадавший бразилец мощным штрафным ударом прошил и стенку, и своего соотечественника Дейвиди Бассани в рамке — 1:0.
После этого в игре «Кайрата» случился провал, напомнивший о матче «Семей» — «Пяст», который завершился двумя часами ранее. В обоих случаях казахстанская команда, ведя в счете, пропускала три гола подряд. Очевидные ошибки в обороне привели к тому, что в середине первого тайма «Андерлехт» повел в счете 3:1.
В отличие от семейцев, пропустивших третий мяч за три секунды до конца матча, у алматинцев было время вновь перевернуть ход матча. Включив активный прессинг, «Кайрат» вынудил хозяев суетиться, нервничать и ошибаться. Бразильцы Атирсон Оливейра да Силва и Лукас Отанья еще до перерыва вернули ситуацию к исходной — 3:3.
Вторая половина началась шикарно. На седьмой секунде (!) Даурен Турсагулов, получив пас из глубины, вывел «Кайрат» вперед — 4:3. Через пять минут вратарь бельгийцев Бассани в стиле нашего Игиты попытался забить издали, за что был немедленно наказан. Бразильский армянин Жулио Занотто с Оливейрой разыграли изящную двоечку в одно касание — 5:3.
Шестой гол вскоре забил капитан «Кайрата» Биржан Оразов. А когда бельгийцы в концовке, сняв голкипера, пошли ва-банк, Отанья поразил опустевшие ворота. Присовокупив к дублю Оливейры свой собственный.
7:3, и ответный матч в Алматы превращается в спарринг. Трудно представить, что подопечные Даниэла Жуниора проиграют на своей площадке с разницей в четыре гола.
В четвертьфинале соперником финалистов последней Лиги, как и ожидалось, будет «Картахена». Испанцы вчера «потренировались на кошках», разгромив на Мальте местный «Луксол» 9:1.
Турнир сильнейших футзальных команд Старого Света проводится с сезона-2001/02. С тех пор он не раз менял формат и название. В настоящее время в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу принимают участие не только победители национальных чемпионатов по футзалу, но и лучшие по рейтингу команды.
Финал четырех-2026 состоится в итальянском городе Пезаро.