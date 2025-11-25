Министр туризма Приморья: Спрос растет быстрее инфраструктуры

— В этом году они впервые подошли к туризму не как к развлечению, а как к отрасли экономики. Муниципалитеты увидели, что туризм приносит реальные деньги в их собственные бюджеты, которые можно направлять на инфраструктуру, благоустройство, поддержку предпринимательства. Из 26 муниципалитетов шесть уже получили грантовую поддержку. Самое простое, доступное и востребованное направление, развитие экологического туризма и создание троп. В этом году появилось 16 новых маршрутов. Но мы не ограничиваемся тропами. Мы создаем базы отдыха, объекты придорожного сервиса, благоустраиваем пляжи, развиваем кемпинги. И все это, исходя из запросов жителей.