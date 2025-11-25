Министр туризма Приморья: Спрос растет быстрее инфраструктуры

О том, как меняется туристическая карта Приморья, какие территории станут «магнитами» для путешественников и как проходит обязательная самооценка отелей и кемпингов, в интервью для ИА DEITA.RU рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
— Как сегодня муниципалитеты Приморья включаются в развитие туризма?
— В этом году они впервые подошли к туризму не как к развлечению, а как к отрасли экономики. Муниципалитеты увидели, что туризм приносит реальные деньги в их собственные бюджеты, которые можно направлять на инфраструктуру, благоустройство, поддержку предпринимательства. Из 26 муниципалитетов шесть уже получили грантовую поддержку. Самое простое, доступное и востребованное направление, развитие экологического туризма и создание троп. В этом году появилось 16 новых маршрутов. Но мы не ограничиваемся тропами. Мы создаем базы отдыха, объекты придорожного сервиса, благоустраиваем пляжи, развиваем кемпинги. И все это, исходя из запросов жителей.
— Какой сейчас туристический поток в Приморье и насколько он влияет на экономику региона?
— По итогам девяти месяцев туристический поток превысил 3 миллиона поездок. От отраслей, напрямую влияющих на туризм, в бюджет края уже поступило 2,6 миллиарда рублей налогов, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. Это говорит о растущем интересе к региону и уверенности бизнеса. Коллективных средств размещения в Приморье более 1100, номерной фонд свыше 31 тысячи мест. Но этого уже не хватает, спрос растет быстрее, чем мы успеваем наращивать гостиничные мощности.
— Приморье называют одним из самых перспективных туристических регионов России. Какие объекты можно считать флагманскими для привлечения российских и иностранных туристов?
— Конечно, в Приморье стоит посетить любую территорию, каждая по-своему уникальна. Но если говорить о проектах международного уровня, это тропа «Осьминога» в Находке. Она объединяет сразу три бухты, протяженность 6,2 километра, современное обустройство, панорамные площадки. В 2026 году она будет полностью открыта. Особое место занимает маршрут «Земля леопарда» — это природный бренд мирового уровня. Ботанический сад во Владивостоке тоже стал по-настоящему современным туристическим объектом, где благоустроено почти 10 километров дорожек. Это уже полноценное пространство досуга в городской черте.
— Все тропы разные. Есть ли единый стандарт, или каждый маршрут создается индивидуально?
— Шаблонов быть не может. Каждый муниципалитет хочет свою «изюминку». Природа сама задает стиль и характер, где-то озеро, как в Спасском районе, где-то горные тропы, как в Дальнегорске или Партизанском округе. В каждом случае учитываются рельеф, флора, животный мир, пожелания жителей. Прежде чем тропа появится, проходит анализ, обсуждения, общественные слушания и голосование. Это делает ее не только уникальной, но и востребованной.
— Как отбираются проекты, которые получают государственную поддержку?
— У нас несколько направлений субсидий. Первое, благоустройство туристических мест: пляжи, общественные пространства, объекты показа. Второе, создание средств размещения, временных и постоянных. Однако главный критерий — экономическая отдача. Например, в Андреевке за два летних месяца зафиксировано около 700 тысяч туристов, в Находке 535 тысяч. Чем дольше человек остается, тем больше тратит, что стимулирует бизнес развиваться и реинвестировать.
— В этом году введена обязательная самооценка средств размещения. Для чего это нужно?
— Цель одна, сделать легальный, безопасный и качественный туризм в регионе. Все гостиницы, базы отдыха, кемпинги и гостевые дома должны быть включены в Единый федеральный реестр. С 1 сентября работать и даже рекламироваться без идентификационного номера нельзя. Это не только безопасность и стандарты услуг, но и доступ к господдержке, кредитам, льготам. И, конечно, защита гостей.
— Как идет процесс самооценки в Приморье? Бизнес не сопротивляется?
— Напротив, отельеры воспринимают процесс очень положительно. Уже около 78% средств размещения включены в реестр. И чем дальше, тем больше. Ведь официальный статус дает возможность легально рекламироваться на крупных площадках, не бояться проверок, получать финансовую поддержку. Да и гости выбирают то место, где безопасно, комфортно и официально.