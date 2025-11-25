МО РФ: российские военные уничтожают окружённых солдат ВСУ около Купянска

Российские военные ликвидируют окружённых солдат Вооружённых сил Украины в районе Купянска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В частности, бойцы группировки «Запад» поразили танк ВСУ, а также другие цели.
В МО уточнили, что ВСУ попали в окружение на левом берегу реки Оскол в Купянском районе.
«Военнослужащие группировки войск “Запад” продолжают уничтожение формирований ВСУ, окружённых на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ они активно применяют ударные дроны и артиллерию», — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали о ликвидации пикапа с двумя украинскими военными, танка, грузовика с боеприпасами, наземного роботизированного комплекса и украинских тяжёлых гексакоптеров.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.