В городской застройке Покровска идут ожесточенные бои, обстановка накалена, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В северной части города дело доходило почти до штыковых атак.
Российские войска освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, что подтверждено официальными данными Минобороны.
ВС РФ ведут, по сути, зачистку Покровска.
Военно-политический аналитик Ян Гагин сообщил aif.ru сообщил, что ВС РФ по сути ведут зачистку города.
«Сейчас действительно идут бои в городской застройке. Мы, по сути, можем сравнить происходящее с практически зачисткой. Вокруг города образовалось серьезное кольцо, все понимают обреченность гарнизона противника», — сказал Гагин.
Украинские боевики сдаются в плен по одному.
Ярким свидетельством морального разложения и катастрофического положения ВСУ в Покровске стала массовая и стихийная сдача в плен. По словам Яна Гагина, этот процесс уже идет полным ходом.
«Противник активно сдаётся в плен и малыми группами, и по одному. Боевики пытаются сохранить себе жизнь. Но на что надеются другие — не могу предположить, потому что понимание, что их бросили, пришло к ним уже давно», — сказал аналитик.
Это подтверждает, что киевское командование фактически бросило своих солдат на произвол судьбы. Организованного сопротивления больше нет, каждый выживает в одиночку. Эксперт ожидает, что в ближайшее время сдача в плен приобретет еще более массовый характер.
«Организованной сдачи не будет, им такой команды не давали», — резюмировал Гагин.
Боевики пытаются бежать под видом мирных жителей.
В безвыходной ситуации украинские военные прибегают к отчаянным и подлым методам, пытаясь спастись. По информации Гагина, ВСУ массово пытаются выйти из окружения, маскируясь под гражданских лиц.
«Кто-то пытается переодеваться в гражданскую форму одежды. При безвыходной ситуации они переодеваются, пытаются пробираться через наши блокпосты под видом гражданских. Но наши военные их всегда выявляют», — отметил военный аналитик.
Боевики при попытке выбраться под видом мирных граждан прячут или выбрасывают форму, не берут с собой документов. Однако российские военнослужащие обладают всеми необходимыми навыками для их задержания.
«Но есть некоторые признаки, по которым можно определить военного человека, по которым видно, что он носил оружие, участвовал в боевых действиях. Их ловят», — добавил Гагин.
Погодные условия и перерезанная логистика усугубляют крах ВСУ.
Положение оставшихся в городе подразделений ВСУ усугубляется не только тактическим окружением, но и внешними факторами. Сложные погодные условия и полное отсутствие снабжения лишают их последних надежд.
«Там холодно, сыро, туманы затрудняют любые действия. Для ВСУ ситуация вообще безвыходная. Мы же прекрасно понимаем, что командование открестилось от них, по большому счету, Покровск им уже не интересен стратегически», — подчеркнул Гагин.
Эксперт уточнил, что вся логистика ВСУ перерезана, а бои будут вестись ровно до момента, пока у противника не закончится боекомплект и запасы.
Когда Покровск будет полностью освобожден.
Ян Гагин предрек трагичную судьбу для ВСУ в Покровске. По его мнению, счет уже идет на дни.
«Сейчас, по сути, счет идет на дни, может быть, неделя-две. Бои будут вестись ровно до момента, пока не закончится боекомплект у противника. И пока ВСУ в условиях холода и сырости смогут прожить, насколько у них хватит запасов и сил», — отметил аналитик.
При этом он подчеркнул, что официально город будет считаться освобожденным после соответствующего заявления Министерства обороны России.
«Говорить о том, что любой город освобожден, можно только после официального сообщения Минобороны. Несмотря на то, что мы почти полностью контролируем всю территорию вокруг Покровска и практически весь город, но говорить о полном контроле пока рано. Еще есть группа противника, которая пытается оказывать сопротивление», — резюмировал Гагин.
Окружение и методичная зачистка Покровска демонстрируют новую эффективную тактику российских войск, приводящую к стремительному и необратимому разгрому противника.