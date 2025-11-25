Досрочные пенсии и налоговые выплаты: что ждет пенсионеров с 1 декабря

В связи с продолжительными новогодними праздниками россиянам, кому выплата назначена на начало января, в декабре будет начислена пенсия дважды. При этом выплата за январь будет произведена уже с учетом индексации, которая будет действовать в 2026 году. Граждане, чья стандартная дата получения пенсии приходится на период с 1 по 10 января, получат январскую пенсию в конце декабря. Для остальных же выплата будет осуществлена после праздничных дней.