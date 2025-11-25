Ричмонд
Энергетики взыскали с пермского оператора связи долги за использование опор ЛЭП

Пермский телекоммуникационный оператор НПО «Импульс» добровольно погасил задолженность в размере почти 3,5 млн рублей перед компанией «Россети Урал» за размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом URA.RU сообщила пресс-служба энергетической компании.

Разногласия удалось урегулировать без обращения в суд.

«Изначально иск был подан в Арбитражный суд Пермского края. Однако до вынесения вердикта ответчик погасил задолженность в полном объеме, после чего производство по делу прекратили», — уточнили собеседники агентства.

По данным энергетиков, конфликт возник из-за неоплаты услуг по договору на размещение оборудования связи на энергообъектах. Сетевая компания настаивает, что такие услуги оказываются только на договорной основе и при строгом соблюдении норм безопасности. В пресс-службе подчеркнули, что провайдеры обязаны своевременно оплачивать доступ к инфраструктуре.

В компании напомнили, что порядок размещения стороннего оборудования на линиях электропередачи и подстанциях детально регламентирован законодательством и отраслевыми нормативами. По действующему договору «Россети Урал» предоставляли оператору связи доступ к своим объектам для прокладки ВОЛС, а «Импульс» должен был ежемесячно оплачивать услуги. После того как провайдер просрочил платежи, энергетики обратились в арбитраж.