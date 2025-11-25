Энергетики взыскали с пермского оператора связи долги за использование опор ЛЭП

В компании напомнили, что порядок размещения стороннего оборудования на линиях электропередачи и подстанциях детально регламентирован законодательством и отраслевыми нормативами. По действующему договору «Россети Урал» предоставляли оператору связи доступ к своим объектам для прокладки ВОЛС, а «Импульс» должен был ежемесячно оплачивать услуги. После того как провайдер просрочил платежи, энергетики обратились в арбитраж.