Развела 136 кроликов в доме: пережившая лечение в психбольнице алматинка обвинила соседей во лжи

По данным телеканала, в алматинской высотке снова неспокойно. Люди подозревают, что хозяйка квартиры на втором этаже взялась за старое — разводить кроликов. Жалуются, что в подъезде и квартирах появился запах, слышат скребущие звуки — будто от грызунов.
«Там такой скрип был и кто-то бегает. Я не могу понять: кошка, что ли, бегает? Она завела кошку? Кажется, как будто царапает — вот такой звук. Я захожу в ванную — все время запах идет. Я ничего не поняла сначала: что это такое? Снова так прислушиваюсь, опять идет запах», — рассказала жительница дома Сауле Нуртазина.
Последний раз жильцы многоэтажки видели кроликов пять месяцев назад. В июне соседи не выдержали и вызвали полицейских. Те вскрыли квартиру, а там царил настоящий ужас. Пушистые зверьки были всюду: в гостиной, прихожей, уборной, на кухне и даже в шкафах. Из квартиры тогда вынесли 136 кроликов и передали их волонтерам. Заводчицу отправили на обследование в психиатрическую больницу.
Теперь жильцы опасаются, что история повторяется. «Приезжали родственники после того, как ее забрали, чистили квартиру, дезинфицировали ее, сделали ремонт. Мы это все видели. Вывозили мебель, сказали, больше такое не повторится, что будут смотреть за ней», — отметила Аяна Алимжанова.
Соседи говорят, что по стояку идет запах уже на верхних этажах. Разведением декоративных кроликов занималась одинокая 40-летняя женщина по имени Асия. Она рассказала, что сначала у нее была только пара, но животные начали слишком быстро размножаться. Хозяйка настолько привыкла к домашним питомцам, что решила оставить их у себя.
Асия не понимает, почему ее так невзлюбили соседи. Она считает себя добропорядочной жительницей, которая не нарушает покой других людей. «Так получилось, потому что у меня не было опыта по содержанию декоративных кроликов. Их надо было раздельно сажать, но у меня материально возможности не было, ни опыта не было. Я пыталась продать, пристроить, бесплатно отдать. Я пыталась с соседями договориться. Они мне предложили такой вариант, что мы выкупим у тебя всех и передадим в питомник. Это меня не устроило. Я им предложила встречный вариант: давайте вы мне займете денег на первоначальный взнос в частный дом. Потому что я к ним привыкла. Я прикипела к ним», — ответила на претензии женщина.
Хозяйка зверьков считает, что пять месяцев назад соседи вместе с волонтерами незаконно проникли к ней в квартиру и изъяли домашних питомцев. И сейчас, заявляет Асия, у нее нет никаких кроликов. «На основании лживых показаний жильцов некоторых меня госпитализировали в Центр психического здоровья незаконно. Я отказывалась от госпитализации, так как я никогда не состояла под наблюдением у психиатра», — заявила женщина.
А жильцы многоэтажки сообщили, что их опасения подтвердились. Несколько дней назад к соседке наведался отец и обнаружил в квартире дочери 12 кроликов. Зверьков снова изъяли полицейские.