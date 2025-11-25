Площадь имени Ленина в Хабаровске украсили матрешки

В Хабаровске продолжается новогоднее оформление главной площади города. Сегодня ее украсили шесть матрешек. «Амурские матрешки» — новые арт-объекты, которые ранее при украшении площади не использовались и были сделаны специально к предстоящему Новому году. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Амурские матрешки расположились вокруг новогодней елки. Напомним, накануне был завершен ее монтаж, сейчас подрядчик занимается украшением зеленой красавицы. Матрешки выше человеческого роста отражают многообразие и дружбу народностей, проживающих на территории Хабаровского края.
Как ранее сообщалось, новогодний городок на площади имени Ленина будет выдержан в концепции «Сделано в Хабаровском крае». Его украсят арт-объекты в виде семи чудес региона, бизнес-галерея, представляющая предпринимателей края, а также ледовые фигуры Деда Мороза, Снегурочки, тигра, медведя.
Также на главной площади имени Ленина в этом году зальют каток и организуют фуд-корт в рамках фестиваля-ярмарки «Амур. Фест. Зима».