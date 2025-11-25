В Госдуме предложили ввести семидневный период охлаждения при продаже квартир

Ранее Life.ru писал о необычной ситуации в Мурманске, где новая владелица квартиры вынуждена жить с прежней хозяйкой. Несмотря на риэлтора и свидетелей, старая владелица отказалась съезжать, утверждая, что действовала под влиянием мошенников. Судебные разбирательства продолжаются почти год, и всё это время женщинам приходится делить одно жильё.