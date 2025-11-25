Скандал вокруг сбежавшего из РФ Андрея Разина: межгосударственный розыск и ущерб на 500 млн рублей

Напомним, что ушедший из жизни Юрий Шатунов много лет судился с Разиным за право исполнять хиты. Артист прошел десятки инстанций для защиты своих прав. После ухода из группы он получил разрешение от автора песен. Как раз права ему предоставил покойный поэт Сергей Кузнецов.