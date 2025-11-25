Скандал вокруг сбежавшего из РФ Андрея Разина: межгосударственный розыск и ущерб на 500 млн рублей

Материальный ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина составил 500 млн рублей. Его обвиняют в мошенничестве с крупной суммой поэта Сергея Кузнецова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — сообщил источник.
Согласно материалам дела, Разин объявлен в межгосударственный розыск. В отношении него заочно возбудили уголовное дело. Его обвиняют по статье о мошенничестве в крупном размере.
Следствие полагает, что Разину грозит до 10 лет тюрьмы. Это произойдет, если его вина будет доказана в суде.
Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила информацию ТАСС. Она сообщила, что дело Разина возбудили еще в 2021 году. Его обвиняют в присвоении лицензионных выплат поэта Кузнецова. Вдова поэта признана потерпевшей по данному уголовному делу.
По версии следствия, продюсер использовал поддельный договор. Он длительное время получал средства как правообладатель. Деньги предназначались за музыкальные произведения поэта Кузнецова.
Напомним, что ушедший из жизни Юрий Шатунов много лет судился с Разиным за право исполнять хиты. Артист прошел десятки инстанций для защиты своих прав. После ухода из группы он получил разрешение от автора песен. Как раз права ему предоставил покойный поэт Сергей Кузнецов.
Первые процессы Шатунов и Кузнецов проиграли. Причиной стало представленное Разиным соглашение о передаче прав от 1992 года. Однако позже Пресненский суд назначил экспертизу. Она установила, что документ оказался подделкой.
Сам Кузнецов при жизни заявлял, что не подписывал с Разиным никаких документов. Поэт также пострадал финансово из-за действий продюсера. РАО прекратило перечислять ему авторские вознаграждения. За два дня до смерти Шатунов выиграл суд у Разина. Он отстоял право исполнять песни «Ласкового мая», а затем скончался.
Как ранее сообщал KP.RU, сбежавший в США Андрей Разин забросил ремонт на могиле 16-летнего сына.