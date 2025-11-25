Эксперты рассказали, как мошенники воруют данные школьников

После ввода жертвой необходимых данных осуществляется перенаправление на еще один фишинговый сайт. В его домене присутствует слово «gosuslugi». Ресурс имитирует ситуацию входа в учетную запись на государственном портале с неизвестного устройства. Пользователю предлагается восстановить доступ. Для этого необходимо позвонить по указанному номеру или воспользоваться telegram-ботом. В процессе якобы восстановления доступа злоумышленники похищают логины, пароли и многофакторные коды доступа, рассказал младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Арсений Пашинский.