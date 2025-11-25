Водителя «Нивы» нашли мертвым в Башкирии: он числился пропавшим двое суток

68-летнего жителя Башкирии, пропавшего на прошлой неделе, обнаружили мертвым. Об этом сообщили активисты отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Мужчина пропал 21 ноября, выехав на белом Chevrolet Niva из деревни Исмаилово Туймазинского района. После этого он перестал выходить на связь с родственниками.
Волонтеры опубликовали в сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» печальное известие о том, что мужчина был найден погибшим. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Обстоятельства исчезновения и причина смерти мужчины в настоящее время не сообщаются.
